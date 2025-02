Uno de los debates más grandes del deporte es sobre quién es el mejor jugador de fútbol de la historia. Aunque cada persona puede tener una opinión subjetiva (basada en títulos, época e influencia), son pocos los nombres que pueden ser catalogados como tal.

Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo son algunos de ellos. Sin embargo, de todos ellos, los únicos que no lograron salir campeones del mundo fueron Cruyff y Cristiano Ronaldo.

Sobre ese tema, el portugués —que ahora es compañero de Jhon Jader Durán en el Al-Nassr— se pronunció este lunes durante una entrevista con el periodista Edu Aguirre y lanzó una contundente frase.

“El mejor de la historia soy yo. Punto final… los números lo dicen”, aseguró CR7 mientras se refería a la posibilidad de llegar a los 1.000 goles en su carrera.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo de Messi, Maradona y Pelé?

En el mismo diálogo, el futbolista portugués, de 39 años, afirmó que para él no ha existido un jugador como él en la historia del fútbol.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo”, dijo, en tono serio.

Para explicar un poco más su punto de vista, el atacante del Al-Nassr, detalló lo siguiente:

“Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… Una cosa es un gusto, te gusta más Messi o Pelé o Maradona. Entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo, es mentira. ¡Soy el más completo!”, apuntó al respecto.

Por último, y ante la pregunta final sobre si era o no el mejor jugador de la historia, el portugués no lo pensó dos veces para responder: “Yo creo que sí. Sinceramente, yo no vi a nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón”.

