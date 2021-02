Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, celebra hoy su cumpleaños número 36 y los cibernautas aprovechan para felicitarlo y recordar sus mejores momentos.

‘CR7’ nació en el seno de una familia humilde en Madeira, “las islas de la eterna primavera”, el 5 de febrero de 1985. Es el hijo menor de María Dolores dos Santos y José Dinis Aveiro. Desde muy pequeño demostró que tenía una singular destreza con el balón.

Desde muy joven se dedicó al fútbol y a sus 17 ya había debutado con el Sporting de Lisboa.

Allí, en el año 2003, tras la inauguración del Estadio José Alvalade del Sporting de Portugal, Cristiano tuvo su primer acercamiento con el Manchester United, que a finales de ese mismo año se lo llevó. Como ‘Red Devil’ ganó:

Para el año 2009, Ronaldo continuó su ambiciosa carrera en el Real Madrid, donde logró:

Entre otras distinciones individuales como:

Desde el 2018, ‘El Bicho’ juega con la Juventus, equipo que se encuentra muy satisfecho con su desempeño, por lo que no dudó en felicitarlo en su cumpleaños a través de las redes sociales:

El doctor Pedro Luis Ripoll de la clínica Ripoll y De Prado, centro médico de Excelencia FIFA, se encuentra sorprendido por el rendimiento del futbolista:

Ripoll añade que su buen rendimiento se debe a la transformación inteligente de su físico: “De su manera de jugar y de sus movimientos a lo largo de los años. En sus inicios, potenciaba mucho la explosión muscular, la potencia y la rapidez y luego ha ido a un modelo físico bien trabajado y dietéticamente organizado”.

Su hambre de triunfo, su autocritica y su disciplina lo mantienen en buenas condiciones, convirtiéndolo en una de las leyendas del fútbol:

‘CR7’ y ‘El Comandante’ suelen ser unos de los apodos más frecuentes que ha tenido el delantero portugués. Sin embargo, ‘El Bicho’ ha sido uno de sus sobrenombres más llamativos.

El responsable es Manolo Lama, un periodista deportivo español, quien en sus narraciones se refería al futbolista como ‘El Bicho’, debido a su porte, fortaleza, y esas ganas de hacerse sentir en cada partido.

Cabe mencionar que su apodo favorito es ‘El comandante’, pues, según publicó el Diario AS, es con el que se identifica más:

“Me gusta la palabra, significa liderazgo o poder. Si la gente me da ese nombre, me alegro. Me gusta liderar con el ejemplo. Me gusta ser el líder del equipo”.