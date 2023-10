Una absurda e insólita condena recibió Cristiano Ronaldo, luego de pisar tierras iraníes en septiembre y cumplir el deseo de una artista que quería conocerlo.

Y es que previo al encuentro entre Al-Nassr y Persépolis, por la Liga de Campeones de Asia, el delantero visitó a Fátima Hamami, una pintora en condición de discapacidad que le había hecho dos cuadros para regalárselos.

Ante ello, el astro portugués abrazó a la mujer y se tomó una foto con ella como gesto de agradecimiento, provocando enorme felicidad en la artista, quien, postrada en una silla de ruedas, vivió uno de los momentos más especiales de su vida.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan

In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is ‘HARAM’ as per Islamic #Sharia Law

If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W

— Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) October 12, 2023