Con el resultado positivo de uno de sus miembros, el Bora tuvo que retirar a toda la formación de la carrera que salía y llegaba en Plouay, con un recorrido de 247 kilómetros.

Todas las medidas necesarias para el rastreo de contactos se iniciaron de inmediato.

“Recibimos el resultado positivo esta mañana y reaccionamos de inmediato. El equipo no puede participar en la carrera. Todos los miembros del equipo que hayan estado en contacto directo con el corredor entrarán en autoaislamiento de acuerdo con la normativa oficial. El corredor afectado está asintomático y no presenta no signos de enfermedad “, explicó Jan-Niklas Droste, médico del equipo.