En diálogo con el canal TyC Sports, el hoy comentarista Óscar Córdoba contó que quien peor lo trató fue un seguidor de Boca Juniors al que logró identificar.

“El peor insulto fue que me dijeron que yo le llevaba droga a Diego Maradona. Era un hincha de los palcos que iba a todos los partidos y yo no sabía por qué, si yo era el arquero menos goleado, campeón de Libertadores y de la Intercontinental”, relató inicialmente.

Sin embargo, explicó el motivo por el que no pudo desquitarse del fanático: “Lo reconocí, lo encaré y me dijo: ‘Ídolo, el día que no te puteo te va mal en el arco’”.