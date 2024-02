Históricamente, la fecha Fifa del mes de febrero en el fútbol femenino es un poco más larga de lo habitual, lo que genera que varias federaciones la utilicen con el fin de organizar torneos para sus selecciones nacionales, la She Belives Cup, la Arnold Clark Cup o la Algarve Cup son unos de los torneos más representativos que se disputaban en esta época. Este año la Concacaf ha decidido migrar a uno de sus torneos más representativos como la Gold Cup y darle un sentido diferente.

Desde 2021, la Concacaf cambió su estructura de fútbol femenino para tener algo parecido a la Nations League de la Uefa, es decir, que en las ventanas Fifa, cuyo presidente con el de Santa Fe, se jueguen menos duelos amistosos y las selecciones nacionales compitan más entre ellas con algo en juego. Este año se hace la primera edición de la Gold Cup W que contará con las 8 selecciones pertenecientes a Concacaf, que atravesaron un proceso de calificación y 4 invitadas que en esta edición pertenecen a la Comebol, las cuales serán Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay.

Las 12 selecciones clasificadas se repartieron en 3 grupos de 4 equipos, avanzarán a los cuartos de final del torneo los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros. De ahí en adelante será eliminación directa hasta la final del torneo que se llevará a cabo el 10 de marzo.

Tras el sorteo que se realizó el pasado mes de diciembre, los grupos quedaron definidos de esta forma:

GRUPO A: Estados Unidos, México, Argentina, República Dominicana.

GRUPO B: Brasil, Colombia, Panamá, Puerto Rico.

GRUPO C: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Paraguay.

