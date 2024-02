Desde el próximo 20 de febrero y hasta el 10 de marzo, la Selección Colombia Femenina de fútbol tendrá su primer reto del año, ya que fue una de las invitadas a participar en la Copa Oro, el torneo de selecciones más importante de Centroamérica y Norteamérica.

Por eso, el técnico Ángelo Marsiglia convocó a un total de 23 futbolistas que representarán al país, buscando conseguir el segundo título oficial en la historia de este equipo.

📝 ¡𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗢𝗿𝗼! ☝️ Ellas son las elegidas por Ángelo Marsiglia para disputar la W Gold Cup en 🇺🇸 a partir del 21 de febrero#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/SgjuOIwx1l — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 9, 2024

Sin embargo, pese a que aparecen jugadoras como Catalina Usme y Linda Caicedo, que son quizá las principales figuras de este equipo, hay dos ausentes que suelen marcar la diferencia y harán mucha falta en el campeonato: Mayra Ramírez, reciente fichaje del Chelsea, y Leicy Santos, figura del Atlético de Madrid.

Por qué Mayra Ramírez y Leicy Santos no jugarán la Copa Oro Femenina

Lo primero que hay que destacar es que la ausencia de las dos futbolistas no fue por una decisión del cuerpo técnico colombiano, sino más por lesiones o porque su club no las liberó para este torneo.

Leicy, por ejemplo, no estará debido a que lleva una lesión desde hace varias semanas de la cual no alcanzó a recuperarse, por lo que igual no iba a poder disputar ni un solo minuto del campeonato.

De hecho, en enero, justo cuando la jugadora se lesionó, el conjunto español publicó: “Leicy Santos sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. La internacional colombiana se ha sometido a pruebas médicas que han confirmado la lesión de la centrocampista rojiblanca. Nuestra jugadora queda pendiente de evolución”.

📋 Leicy Santos sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Queda pendiente de evolución. 🔗 https://t.co/sMLKK0QGVZ — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) January 26, 2024

Por su parte, la ausencia de Mayra Ramírez se debe más a una decisión técnica del Chelsea, dado que la jugadora apenas llegó y, tal como explicó la entrenadora Emma Hayes, la considera como una pieza importante y por eso es que no la quiso prestar para que jugara el torneo internacional.

Por su parte, cabe recordar que Catalina Pérez, arquera que venía siendo titular, no va a jugar debido a una ruptura de ligamento cruzado anterior de su pierna derecha que sufrió en un entrenamiento con Werder Bremen de Alemania, mientras que Yoreli Rincón aún no es tenida en cuenta por la Selección Colombia.

Cuándo comienza la Copa Oro Femenina

Colombia comparte grupo con Brasil, Panamá y el equipo ganador del repechaje entre Haití y Puerto Rico, por lo que espera poder avanzar de ronda sin ninguna complicación.

Su debut será el próximo miércoles 21 de febrero contra Panamá a las 7:30 de la noche. Luego se medirá con Brasil el 24 de febrero a las 10:15 de la noche y cerrará su participación en la fase de grupos contra el ganador del repechaje el 27 de febrero a las 7:00 de la noche.

