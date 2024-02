Este martes 20 de febrero arranca la Copa Oro femenina 2024 con la presencia de figuras mundiales como la colombiana Linda Caicedo. El Certamen se inaugura con la local, Estados Unidos, que además es favorita al título con selecciones como Brasil y Colombia.

En total, doce selecciones lucharán por llegar a la final del 10 de marzo en San Diego (California) y ser la primera campeona del torneo, creado como parte de una reestructuración del fútbol femenino en la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe). Los Ángeles (California) y Houston (Texas) serán las otras sedes en Estados Unidos.

Para darle mayor brillo y competitividad, al evento fue invitada la campeona de la Copa América femenina de 2022, Brasil, y las tres siguientes clasificadas en esa competencia: Colombia, Argentina y Paraguay.

En la primera fase habrá tres grupos con cuatro selecciones cada uno. Las dos primeras de cada llave y las dos mejores terceras pasarán a los cuartos de final del 2 y 3 de marzo.

El torneo arranca este martes, pero la ‘Tricolor’ —que hace parte del grupo B— debutará este miércoles 21 de febrero ante su similar de Panamá. Posteriormente, en la segunda fecha, Colombia se verá las caras el sábado 24 ante la complicada Brasil para finalmente enfrentar a Puerto Rico el martes 27 en la última jornada.

Acá, los partidos de la Selección Colombia femenina en la fase de grupos:

Todos los partidos de la Selección Colombia podrán verse en a través de ESPN y Star+, canal que tiene los derechos del certamen.

Según mencionó el periodista Paolo Arenas, los juegos serán narrados por Víctor Romero y estará acompañado por Nicole Regnier y Juliana Salazar.

Ni Caracol, ni RCN.

La Copa Oro Femenina, donde participará Colombia, será exclusiva de ESPN/Star +.

En los juegos de 🇨🇴 estarán Víctor Romero (relato), Nicole Regnier (comentario) y Juliana Salazar (campo de juego).

Fixture:

Mié 19:30: vs 🇵🇦

Sáb 22:15: vs 🇧🇷

Mar 19:00: vs 🇵🇷 pic.twitter.com/vLr4Z8DTsn

— Paolo Arenas (@PaoloArenas) February 20, 2024