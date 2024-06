Por: Gol Caracol

La Selección Colombia está ultimando detalles para lo que será el duelo contra Costa Rica, por la segunda fecha del grupo D, de la Copa América.

El director técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación, en rueda de prensa que se llevó a cabo este jueves en el estadio State Farm Stadium.

De entrada, el argentino dejó en claro que en la ‘tricolor‘ no se confían y que respetan a los ‘ticos’ como a cualquier otra selección: “Nosotros no subestimamos a Costa Rica, no estamos seguros si se va a tirar atrás a defenderse, me preocupa más que cambien de actitud en otras situaciones de juego, que le hemos visto en los partidos previos. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo, estamos seguros que no solo se defenderán”, manifestó el estratega.

Luego, al timonel de los ‘cafeteros’ habló sobre los ‘baches’ de juego que tiene el combinado nacional. “Los partidos tienen 90 minutos, es difícil mantener el ritmo y los juegos perfectos no existen. Tenemos un poco el dominio, después el rival lee, cambia y nos complica por ahí 15 minutos. Eso puede pasar y no es fácil planificarlo en un solo equipo, sin tener en cuenta al otro. En varios partidos hemos sido dominados por momentos. Eso va a seguir pasando porque así es el fútbol”, manifestó Lorenzo.

Por último, el director técnico se refirió a los goles realizados por jugadores defensivos como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. “Es una buena alternativa que lleguen varios jugadores a zona de gol, eso podría ser un problema para el rival y una buena alternativa para nosotros. El fútbol ideal sería que se construyera desde el arquero, al lateral, al volante y al delantero. A veces sucede que las opciones que hemos tenido no la hemos finalizado bien, mañana será un partido para encontrar los caminos y tendremos que hacerlo de buena manera”, concluyó.

Selección Colombia: temperaturas en Estados Unidos afectan entrenamientos

“Por el calor es difícil entrenar, por eso le estamos haciendo muy tarde, tratar de regular, poco a poco para evitar la deshidratación de los jugadores, pero se trabaja en eso. Las reglas son así para todos y estamos tratando de sobrellevarlo”.