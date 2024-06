Más allá de la Selección Colombia y su buen momento deportivo, varios televidentes extrañan a Javier Hernández Bonnet en territorio durante la transmisión de la Copa América 2024 del Gol Caracol.

Y es que el comentarista deportivo siempre asiste a las citas continentales junto con su equipo de trabajo, por lo que en esta oportunidad su ausencia dio de qué hablar.

(Vea también: Hinchas del Sao Paulo, contrariados con nivel de James en Copa América: “Es absurdo”)

Es así que el experimentado periodista, en diálogo con la emisora La Kalle, contó la razón por la que no viajó a EE. UU., argumentando que los costos para trasladar a todo el personal estaban muy altos.

“Nosotros no viajamos por una razón fundamental, no admite ningún misterio, lo que está ocurriendo en el mercado de los derechos de televisión es que a la televisión abierto todos los días la reducen más en beneficio de los canales de pague por ver. Ya no te venden sino los derechos del equipos del país y te agregan 3 o 4 partidos más”, dijo.