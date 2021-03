green

“Los directivos han dicho que sin taquilla no vale la pena y que lo mejor sería cancelar porque la vacunación va muy lenta en Colombia y Argentina; además, las autoridades sanitarias y alcaldes no están contemplando la posibilidad de público. De manera que si esta situación no cambia y no se hace un piloto, lo más seguro es que se cancele”, advirtió Quinn en Caracol Radio.

Y agregó que se tendría que probar con “5.000 espectadores” el 26 de marzo en Barranquilla, cuando la Selección Colombia reciba a Brasil en la Eliminatoria suramericana, algo que por ahora no tiene aval.

En contra parte, el ministro del Deporte señaló en la La FM que la Copa América se llevará a cabo como estaba estipulada inicialmente: en Colombia y Argentina entre el 11 de junio y el 10 de julio de 2021.

“La Copa América está más firme que nunca, será inolvidable. Ahora trabajaremos en los protocolos de bioseguridad para el tema del aforo”, avisó.

De esta manera, reiteró lo expuesto por el argentino Gustavo Belloso, secretario de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), quien había expresado que la competición estaba “completamente confirmada” y con al menos 30 % de público en cada estadio.

Por otra parte, Ernesto Lucena también ratificó que Australia y Catar, países invitados, no estarán debido a que tienen otros compromisos, por lo que se reduce el número de partidos al no tener equipos para sustituirlos.

En consecuencia, si no hay cancelación, la Copa América se disputará en las ciudades colombianas de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, donde se jugará la final; y en las subsedes argentinas de La Plata, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Buenos Aires, lugar de la inauguración.

El grupo A estaría en el sur del continente con las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, mientras que el B tendría como escenario suelo ‘cafetero’ con Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador.

A continuación, el cruce de versiones:

❌🇨🇴 La preocupación se centra en la eventual prohibición de ingreso de hinchas a los estadios, pues hacer la Copa sin aficionados sería inviable.https://t.co/YDJGbZ3Fd2 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) March 2, 2021