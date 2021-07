El estadounidense Dustin Poirier se impuso en el combate por nocáut técnico, debido a la rotura de la tibia izquierda que sufrió Conor McGregor en la pelea.

Conor McGregor: cómo fue la fractura

La lesión se presentó luego de que ‘The Notorius’, como es conocido, apoyó el pie izquierdo mal y su pierna se dobló, con lo que se fue directo a la lona. Allí el juez finalizó el combate.

El europeo, que fue sacado del octágono en camilla, aseguró en declaraciones a EFE que “pegué, caí mal y al final me rompí la pierna”.

McGregor quedó con un registro de 22 triunfos y 6 caídas en su historial en la UFC. De esas derrotas, 4 se han presentado en sus últimas 6 peleas y 2 fueron contra Poirier.

La cuenta de Diario MMA compartió en YouTube ese momento específico:

¿Qué le dijo McGregor a Poirier tras la fractura?

Aún en el suelo, luego de su lesión y derrota, el peleador de artes marciales mixtas fue consultado acerca de esta tercera pelea con Dustin Poirier, a quien le envió una advertencia.

“Esto no ha terminado. Si lo tenemos que resolver fuera, lo resolvemos fuera. No me importa una mi**da”, amenazó el luchador en su entrevista, en declaraciones recogidas por el diario As.

“Tu esposa está en mis mensajes de Instagram, cariño. Luego te pongo al día. Escríbeme luego y te cuento. Estaré en la fiesta en el club Wynn, te veo luego zo**a”, dijo McGregor, entre sus insultos.

Este es el video en YouTube del mensaje de McGregor a Poirier, con sus ataques y su amenaza de que aún no ha terminado: