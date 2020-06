Colombia tuvo el respaldo mayoritario de los dirigentes suramericanos y europeos, en tanto que el presidente de la Fifa apoyó a Australia y Nueva Zelanda junto a directivos de Asía, África y Oceanía.

A su vez, los presidentes de las federaciones de los países que pujaban por la sede no tuvieron derecho a voto.

El pronóstico se cumplió si se tiene en cuenta que la Fifa había evaluado con anterioridad a Colombia con 2,8 puntos, mientras que la propuesta oceánica había recibido 4,1.

Por otra parte, el periodista argentino Juan José Buscalia explicó este resultado en Blu Radio señalando que las confederaciones de Suramérica y Europa actualmente son opositoras de la gestión de Fifa, motivo por el que se habrían unido para la votación a favor de Colombia, mientras que el resto se alineó con el ente rector del fútbol mundial.

Así, fue cada uno de los votos:

The #FIFAWWC 2023 hosts are @FFA & @NZ_Football.

Here you can find the FIFA Council vote breakdown. pic.twitter.com/uOxwl6ElL1

