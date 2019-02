En la nómina, Almirón cuenta con los colombianos Andrés Rentería, Gustavo Torres, Raúl Loaiza y Juan Camilo Salazar. Este último “ni siquiera ha debutado”, resalta Comutricolor.

El rendimiento de los extranjeros fue tema de discusión este lunes en el espacio Debate Final de Fox Sports, donde el periodista Martín Liberman expresó:

“Hay algunos muchachos que trajo de Atlético Nacional de Medellín, que si no me decís que son jugadores, no parecen jugadores de fútbol… paran la pelota y les rebota”.