Luego de los 4 días de competencia, Muñoz firmó una tarjeta de 270 golpes, 18 bajo el par del campo, registro con el que debió ir a la fase de desempate con el asiático.

Ya en el ‘playoff’, el colombiano se quedó con el título luego de hacer un par con el que venció a Im.

Muñoz asumió el liderato en la tercera ronda gracias a que tuvo 70, 67 y 63 golpes en los primeros 3 días, respectivamente. Sin embargo, tuvo que definir el certamen con el surcoreano, que también fue de menos a más.

En video, el momento de su victoria:

The emotions of a first-time champion.

Así fue su celebración:

All the hard work for @JSMunozGolf …

It's led to this moment. 🏆#LiveUnderPar pic.twitter.com/DnTbr2v82j

— PGA TOUR (@PGATOUR) September 22, 2019