En medio de la previa que se está haciendo por el choque entre la Selección Colombia y Argentina en Eliminatorias (se enfrentarán por la fecha 8 este martes 10 de septiembre), un hombre en Barranquilla sorprendió al llevar la camiseta ‘Albiceleste’ puesta y hablar costeño.

(Vea también: Argentina fue recibida en Barranquilla con marimondas al estilo carnaval y llueven críticas)

“Bienvenidos, campeones del mundo y de América”, se leía en un cartel que mostraba con sus manos.

La curiosa situación se dio en un programa del canal Win Sports, donde el periodista no dudó en acercarse a consultarle a quién iba a apoyar en el esperado choque.

Acá, el video en cuestión:

El ciudadano se identificó como Lewenel Lara y dijo que había llegado proveniente de Polonuevo, Atlántico. Según contó, es fiel seguidor de Argentina y dio sus razones.

“Soy hincha 100 % de Argentina porque siempre me ha gustado el fútbol de Argentina, que es de garra y talento”, aseguró en el canal mencionado.

Lara dio más detalles de lo que admira de la ‘Albiceleste’ y comentó que se identifica con la filosofía futbolística que tiene la actual campeona del mundo.

“Siempre Argentina va a buscar el triunfo y no ve el empate como una victoria, sino como una derrota. Me gusta mucho que los argentinos siempre tengan esa hambre de ganar y que ese sea siempre su objetivo. Yo me caracterizo porque también me gusta ganar y no perder”, agregó en el citado canal.