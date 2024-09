Este martes 10 de septiembre, la Selección Colombia recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla a su similar de Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

(Vea también: Vendedor sorprendió en Barranquilla con patillas de Luis Díaz y James; ¿cuánto cuestan?)

Los dirigidos por el técnico Lionel Scaloni, que vienen de golear 3-0 a Chile en la jornada anterior, llegaron a ‘La arenosa’ este domingo para preparar lo que será el atractivo compromiso, teniendo en cuenta que se enfrentarán los dos finalistas de la reciente Copa América.

Pero lo que llamó la atención en redes fue la forma en la que recibieron a los jugadores argentinos en el hotel donde se hospedaron, ya que se encontraron con fiesta y bailarines al estivo del Carnaval de Barranquilla.

Así quedó registrado en una transmisión del canal TyC Sports:

“Esto que están viendo es un pequeño carnaval. El grupo se llama Curramba, y es un espectáculo del Carnaval de Barranquilla”, le dijo al medio uno de los hombres que estaban en el lugar.

La fiesta fue total, al punto de que el periodista argentino Gastón Edul, que cubre de cerca las novedades de la ‘Albiceleste’, terminó bailando con una de las integrantes del grupo de baile.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes y varios usuarios criticaron la cálida bienvenida que les dieron a los jugadores argentinas.

“Somos muy tiernos”, “no valemos nada”, “esa lambonería nos sala los partidos”, “Barranquilla no puede seguir siendo la sede de la Selección”, “los argentinos tienen que llegar con miedo”, “somos anti fútbol”, “me da pena eso”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Lee También

¿A qué hora juega Colombia vs. Argentina?

El juego entre colombianos y argentinos se disputará en el Metropolitano desde las 3:30 p. m., horario que fue criticado por el técnico Lionel Scaloni. Este partido será el que abrirá la fecha 8 de las Eliminatorias.

Lee También

Luego de este choque, se jugarán dos partidos a las 4:00 p. m.: Ecuador vs. Perú y Chile vs. Bolivia. Luego será el compromiso entre Venezuela vs. Uruguay a las 5:00 p. m. y por último Paraguay vs. Brasil 7:30 p. m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.