La Selección Colombia ya ultima detalles para su primer compromiso de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que enfrentará a la Selección de Venezuela este jueves 7 de septiembre en el estadio metropolitano de Barranquilla a partir de las 6 de la tarde.

El técnico Néstor Lorenzo ya trabaja con el grupo casi completo, teniendo en cuenta que de los 26 convocados le llegaron solamente 25, pues un jugador, que ha sido importante desde que el argentino asumió como entrenador ‘cafetero’, no ha podido aterrizar aún en Barranquilla.

El jugador restante es el mediocampista ofensivo Jorge Carrascal, futbolista del Dinamo de Moscú, quien jugó el fin de semana contra el Rostov por la Liga de Rusia, pero eso justamente habría hecho complicada su llegada a Barranquilla.

Por qué Jorge Carrascal no jugaría en Colombia vs. Venezuela

Según explicó Ricardo Orrego, periodista de Gol Caracol y Blu Radio, la situación es: “Resulta que Carrascal jugó el fin de semana en Rostov, una ciudad que está a 1.000 kilómetros de la capital Moscú y que está cerca a la frontera con Ucrania. Las limitaciones y restricciones aéreas, producto del conflicto entre esos dos países, ha hecho que Carrascal aún no haya llegado”.

“Se esperaba que en la madrugada estuviera en el hotel, pero no fue posible, por lo que el jugador está prácticamente descartado para jugar mañana con Venezuela, ya que, primero, físicamente no está porque no entrenó con sus compañeros y, segundo, el tiempo de recuperación y adaptación va a ser muy corto”, agregó el periodista en el programa Mañanas Blu.

¿James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero, en titular de Selección Colombia?

Por otro lado, Orrego aseguró que ya que Carrascal no ha llegado, y teniendo en cuenta la disposición táctica con la que juega Lorenzo, un 4-2-3-1, haría falta un mediocampista ofensivo y creativo, por lo que dos de los futbolistas más criticados por esta convocatoria tendrían la oportunidad de jugar desde el pitazo inicial.

“Ahora, descartado Carrascal, al menos sobre el papel, se abre una puerta inmensa para que Juan Fernando Quintero o James Rodríguez sean titulares en el primer partido de eliminatorias”, concluyó el comentarista deportivo de Gol Caracol.

Lorenzo ya atendió a los medios hace unos días, pero no dijo nada acerca de la actualidad del futbolista cartagenero ni dio pistas sobre cuál sería el 11 titular en el compromiso contra Venezuela, partido que se jugará este jueves 7 de septiembre sobre las 6 de la tarde.