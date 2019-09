A pesar de haber ganado dos fracciones, de animar la carrera y de haber portado la camiseta roja por algunos días, el balance colombiano en la Vuelta no fue positivo, ya que no se cumplieron los objetivos trazados.

Nairo y López, lejos del primer puesto

Tanto Nairo Quintana (Movistar) como Miguel Ángel López (Astana) llegaron como grandes candidatos a quedarse con el título de la carrera, pues el recorrido contó con bastante montaña. No obstante, quedaron lejos del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador de la competencia.

Al final, Quintana terminó cuarto, a 3 minutos y 46 segundos de Roglic; mientras que ‘Supermán’ López culminó en la quinta posición, a más de 4 minutos y medio del corredor esloveno.

El retiro de ‘Rigo’

La fuerte caída de Rigoberto Urán, que causó su retiro de la competencia, fue otro de los momentos tristes que vivió el país durante la Vuelta. El antiqueño sufrió un fuerte choque en la sexta fracción y tuvo varias fracturas, incluso paso algunos días en cuidados intensivos.

No se ganó ningún ‘maillot’

Aunque López luchó por la clasificación de los jóvenes y Nairo por la de los puntos y la regularidad, al final ambos pedalistas ‘cafeteros’ terminaron perdiendo la camiseta blanca y la verde, con Tadej Pogacar (Emirates) y Primoz Roglic, respectivamente.

El bajo nivel de Gaviria

Si bien no hubo muchas etapas llanas, Fernando Gaviria (Emirates) no estuvo a la altura de la carrera y no pudo ganar ni una sola fracción. El embalador colombiano sufrió una caída en la contrarreloj por equipos y nunca pudo recuperar su nivel.

Lo rescatable

La presentación de Sergio Andrés Higuita (EF Education), quien debutaba en una gran vuelta y logró ganar la fracción 18, luego de estar fugado en soledad por más de 30 kilómetros. Higuita le dio a Colombia su victoria de etapa número 35 en la Vuelta a España.