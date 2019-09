green

“Yo creo que lo hemos hecho todo perfecto, solo que las cosas no salieron. Hemos atacado en el último puerto, pero al final no se pudo”, afirmó ‘Supermán’ López luego de finalizada la fracción en el alto de Gredos.

Adicionalmente, el boyacense agregó: “Todos iban detrás mío y cuando Pogacar atacó se quedaron pensando. Movistar dudó y no han tirado con firmeza. No querían el podio y perdieron un puesto con Nairo. Había que tirar en su momento y yo ya no lo iba hacer. Los demás tenían que perder y así ha pasado“.

“Hoy se acabó el sufrimiento. Mañana llega el paseo de los que ganaron y hay que felicitar a Roglic, Valverde y Pogacar, que han sido los más fuertes de esta Vuelta. Vamos a disfrutar de un lindo circuito en Madrid”, manifestó el ciclista del equipo kazajo.

Al final, Miguel Ángel López quedó en la quinta posición de la clasificación general, a 4 minutos y 48 segundos de Primoz Roglic, nuevo campeón de la ronda ibérica. Además, perdió con Pogacar la camiseta blanca de los jóvenes.

