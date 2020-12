En la ceremonia, la máxima mandataria de los capitalinos exaltó a cada una de las jugadoras que obtuvieron el segundo título del conjunto ‘cardenal’ con fundido abrazo, pero sin beso, pues todas tenían tapabocas como medida de bioseguridad para evitar posibles contagios de coronavirus.

Posteriormente, se tomó fotografías grupales e individuales con las futbolistas de Independiente Santa Fe y se dirigió a ellas para felicitarlas y resaltar su labor y sus conquistas.

Incluso, Claudia López les dijo a las famosas ‘leonas’ que ella también es santafereña y les contó el motivo de su afición:

“Para mí esto es un especial orgullo porque mi padre, aficionado al fútbol, al ciclismo y a Santa Fe, me enamoró desde muy chiquita del equipo. Lo he seguido unas veces más y otras veces menos, pero siempre he estado pendiente”.