La ceremonia de premiación es el momento cumbre para cualquier competidor que recibe como premio a su esfuerzo una medalla, un trofeo o hasta un obsequio por cuenta de los organizadores y patrocinadores del evento deportivo.

Pocas veces en la historia del deporte se ha visto que una premiación cause gran polémica por algún detalle que para muchos puede ser escandaloso o sin planeación acorde a las circunstancias de la competición.

Pero ese es el caso del deportista paralímpico español Ricardo Ten, quien obtuvo dos primeros lugares en el Mundial de Ciclismo de Glasgow (Escocia) 2023, y recibió por su gesta dos relojes de pulso; sin embargo, los organizadores del evento, al parecer, no tuvieron en cuenta que el ciclista no posee brazos.

Esta situación desató una fuerte controversia con comentarios dirigidos hacia la logística de la cita orbital, por lo que ellos interpretaron como una burla o una salida en falso de la organización del evento para con el ganador.

No obstante, la grandeza de Ricardo Ten pudo más que las críticas y recibió los relojes con el mayor de los ánimos y sujetándolos con sus muñones, un gesto por el que le llovieron elogios de quienes vieron la escena viral.

En un video de un par de segundos se aprecia al deportista paralímpico muy feliz de haber cumplido con su meta y por el regalo que le dieron los patrocinadores.

El siguiente es el video del momento de la entrega del reloj al deportista paralímpico:

Thank you @TISSOT for believing in this super world of inclusion #Glasgowscotland2023 #Paracycling pic.twitter.com/7uHfdncJcf

— Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 11, 2023