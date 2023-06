El Chicho Arango es muy recordado en la MLS por las grandes actuaciones que tuvo cuando jugó en Los Ángeles FC, equipo con el que logró ganar el torneo norteamericano en el año 2022 siendo una de las figuras del club estadounidense junto a Gareth Bale y Giorgio Chiellini.

(Vea también: El día en el que la MLS le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama, la figura antes de Messi)

Las grandes actuaciones que tuvo Arango en territorio norteamericano, despertó el interés del Pachuca de México por adquirir sus derechos deportivos, haciendo oficial su llegada al equipo hidalguense el 1 de febrero del presente año.

El Chicho desde que llegó no ha tenido el rendimiento que se esperaba, no obstante, fuentes cercanas al futbolista dicen que Arango no se ha podido adaptar al juego del club mexicano y aparte no se ha sentido cómodo en la ciudad de Pachuca, por lo que estaría afectando su desempeño en el terreno de juego.

El jugador colombiano, quien en su momento sonó para llegar a Atlético Nacional, llegó como uno de los fichajes más importantes que iba a realizar el equipo mexicano, sin embargo, solo ha anotado 5 goles y ha dado 2 asistencias en 13 partidos que ha disputado.

Por ende, el Chicho junto a su representante les solicitó a los dirigentes del club mexicano, su salida del club, situación a la que estuvo atenta el Real Salt Lake de la MLS, quien decidió pagarle 6 millones de dólares al Pachuca por la transferencia de Arango al club norteamericano.

El jugador colombiano estaría viajando a territorio estadounidense la próxima semana para firmar el contrato y se convertiría en compañero de los colombianos Brayan Verá ex América de Cali y de Carlos Andrés Gómez ex Millonarios, club en el que jugó el Chicho Arango en los años 2017 y 2019 – 2021.

🚨 Cristian ‘Chicho’ Arango (28) será nuevo jugador del #RealSaltLake. El delantero colombiano dejará #Pachuca en una compra récord de 6M$ del club de Utah 🇨🇴🔜🇺🇸 👀 Esta semana viajará para firmar su contrato. Una gestión de sus agentes Gianluca De Franco y Nicolás Pareja pic.twitter.com/M4ksykA5Df — Pipe Sierra (@PSierraR) June 7, 2023

(Lea también: La relación (lejana) de Millonarios y el nuevo equipo de Lionel Messi, Inter de Miami)

Con la llegada de Arango a Real Salt Lake, este sería el noveno equipo en el que jugaría Arango, después de su paso por Envigado, Valencia, Benfica, Deportivo Aves, Tondela, Millonarios, Los Ángeles y el Pachuca de México.

Por Cristian Monroy