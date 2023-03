En la mañana de este viernes 17 de marzo se sortearon los cuartos de final y las respectivas llaves de semifinales en el torneo de clubes más importante del mundo.

Real Madrid vs. Chelsea, Manchester City vs. Bayern Múnich, Benfica vs. Inter y Napoli vs. Milan son los duelos de cuartos en la Champions League, que tendrá su gran final en Estambul.

Estas son las llaves de Champions:

Who will win the Champions League⁉️🏆 pic.twitter.com/UppsI6Va5C — 433 (@433) March 17, 2023

De igual forma, se estableció que el ganador del duelo entre Real Madrid y Chelsea se verá en semifinales ante el que se lleve el cupo entre Manchester City y Bayern Múnich.

Del otro lado de la llave se podría dar un partidazo que hace mucho no se vive en el contexto de Champions. El ganador de Benfica vs. Inter se medirá ante el que triunfe en la serie Napoli vs. Milan. Es decir, podría haber derbi entre Inter y Milan en ‘semis’.

La gran final de la Liga de Campeones se llevará a cabo el sábado 10 de junio de 2023 en el estadio Ataturk de Estambul, Turquía.

El actual campeón de la Champions League es el Real Madrid, club que justamente venció al Chelsea en los cuartos de final de la pasada edición del torneo.

Esa llave estuvo marcada por una remontada épica del conjunto ‘Merengue’. Los madrileños ganaron la ida de visitantes 1-3 y en la vuelta en España estaban sufriendo una paliza 0-3.

Sin embargo, un gol de Rodrygo al minuto 80 obligó al alargue y allí Karim Benzema anotó al minuto 96 para que los madrileños ganaran y pasaran a semifinales del torneo que finalmente ganarían.

Champions League: Real Madrid y Chelsea se ven las caras de nuevo

Este fue el épico gol de Rodrygo ante Chelsea en la pasada edición de Champions: