América de Cali no ha tenido un inicio de año sencillo, ya que de los nueve partidos que ha jugado en el año tan solo ha ganado dos, ha empatado tres y ha perdido cuatro, un rendimiento que ni las directivas ni los hinchas esperaban con el técnico César Farías.

De hecho, el entrenador venezolano ha sido señalado en varias ocasiones debido al nivel que ha mostrado el equipo, las decisiones que ha tomado con los futbolistas y más, pues los periodistas no entienden varios elementos del técnico y por eso es común escuchar preguntas repetidas en las diferentes ruedas de prensa.

Una de esas preguntas recurrentes es con respecto al joven jugador Jader Quiñones, una de las máximas promesas de la institución, quien el año pasado jugaba como extremo y este ha tenido un papel de mediocampista, en el que, dicen algunos, no ha podido explotar de buena manera.

En la rueda de prensa previo al compromiso con Deportivo Pereira, que será muy importante para determinar la continuidad del técnico y del equipo en sí, al técnico de nuevo le preguntaron por este jugador y el venezolano se disgustó al punto de decir que ya es un irrespeto preguntarle lo mismo tantas veces.

“No mal informemos. Le estamos diciendo una cosa que no es verdad a la gente y le tenemos que decir la verdad“, explicó Farías, mientras hacía un análisis de la posición del futbolista.

Y agregó: “La pregunta me la han hecho 17 veces. Me parece un irrespeto que todas las veces que venga yo tengo que responder de algo que él ni siquiera jugó el partido pasado. Yo le estudié la raíz y vi que en Boca Juniors y Quindío jugó en esa posición de doble cinco. Si lo tengo que aclarar en cada rueda de prensa pues pareciera que también me faltan el respeto a mí porque lo que digo no está bien”.