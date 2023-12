Hace nueve años, el Junior de Barranquilla vivió una experiencia peculiar que dejó huella en la historia del fútbol profesional colombiano.

Tras la pérdida en la final contra Nacional, surgió en Internet la especulación de irregularidades en los cambios del equipo paisa, lo que llevaría al Junior a ser proclamado campeón. Sin embargo, era una noticia falsa que muchos barranquilleros creyeron, saliendo a festejar una estrella inexistente.

(Vea también: [Video] Colombianos se agarraron en estadio (otra vez) antes del partido de Selección)

Entre las imágenes virales de aquel momento, una se destacó, dos hinchas del Junior en una moto. El parrillero de pie en esa foto es Richard García, quien volvió a aparecer y concedió una entrevista a El Heraldo para explicar cómo ha cambiado su vida desde entonces.

“En ese tiempo yo era empleado y, desde hace un tiempo, la vida me cambió. Ahora tengo mi propio negocio de droguerías y ando muy ocupado. Ya no me veo en ese tipo de caravanas”, compartió Richard.

Lee También

El vínculo de Richard con los Tiburones es profundo, arraigado desde su infancia. “Desde pequeño estaba en el bulevar de la 4 y mi papá me llevaba al estadio. Yo soy de Junior desde que nací, para mí es el mejor del mundo”, afirmó emocionado.

Con el tiempo, la famosa fotografía se convirtió en un meme icónico llamado ¡Celébralo, Curramba!, recordando aquel curioso episodio que unió a los hinchas en un momento de efímera alegría. Mientras Richard ha dejado atrás las celebraciones espontáneas, su amor por el Junior sigue intacto.

Pulzo complementa

La ciudad de Barranquilla celebró efusivamente el título obtenido por el equipo de fútbol Junior, congregándose principalmente en el estadio Romelio Martínez. La euforia de los aficionados se vio empañada por dos accidentes de tránsito en la ciudad. En el barrio Simón Bolívar, un ciudadano perdió la vida al ser arrollado por una tractomula en medio de una caravana de hinchas del Junior.

En otro incidente, tres jóvenes seguidores del Junior se accidentaron al perder el control de la motocicleta que conducían sobre el carril de Transmetro y la troncal Murillo. El video del accidente muestra que el conductor, a alta velocidad, perdió el control y cayó junto a dos mujeres. Afortunadamente, aunque impactante, solo sufrieron golpes y, tras recibir auxilio de transeúntes, retomaron la moto para continuar celebrando el título del equipo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.