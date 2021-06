Caterine Ibargüen explicó en entrevista con el periodista Héctor Palau, en la emisora Antena 2, cómo ha sido su retorno a las pistas luego de estar prácticamente un año luchando contra una lesión denominada fascitis plantar.

La urabense tuvo en las más recientes paradas de la Liga Diamante marcas de 13,86 metros en salto triple y de 6,10 en salto largo –modalidades en las que está clasificada a los Juegos Olímpicos–, desempeño que la dejó lejos del podio.

“Decir que esos resultados no me ponen triste, sería mentir. Registros tan bajos son de cuando yo era menor o juvenil, no son la mejor cara para Tokio”, reconoció.