La campeona olímpica de salto triple, también ganadora de la Copa Continental, de la Liga de Diamante y Centroamericana y Caribeña (también de longitud) es una de las favoritas al galardón.

En este grupo figura también la vencedora del pasado año, la heptatleta belga Nafissatou Thiam, campeona europea, líder mundial e invicta en las pruebas combinadas y tercera del ránking mundial en altura.

Junto a ellas se encuentra la sudafricana Caster Semenya, que nunca ha recibido este galardón. Está imbatida en sus nueve finales de 800 incluidos los Juegos de la Commonwealth (también ganó los 1.500), los Campeonatos de África (además se impuso en los 400), la Liga de Diamante y la Copa Continental, así como lideró la tabla mundial de 800 y 1.000 metros.

Las otras nominadas son la velocista británica Dina Asher Smith, la obstaculista keniana Beatrice Chepkoech, la mediofondista holandesa Sifan Hassan, la saltadora de altura rusa Mariya Lasitskene, la velocista bahameña Shaunae Miller-Uibo, la discóbola croata Sandra Perkovic y la lanzadora de martillo polaca Anita Wlodarczyk.

Ninguna, a parte de Thiam, ha recibido nunca este galardón. La última que fue premiada dos años seguidos fue la pertiguista rusa Yelena Isinbayeva, en 2004 y 2005.

La ganadora será elegida por el público. Para votar por Caterine debe retuitear la siguiente publicación de la cuenta oficial de la IAAF:

🚨ALERT🚨 #AthleticsAwards announcement🤩@tripleCIbarguen is one of 10 nominees for Female World Athlete of the Year 2018✅

Retweet this post to vote her👇 pic.twitter.com/TRCnaoh96y

— IAAF (@iaaforg) 22 de octubre de 2018