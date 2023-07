La Selección Colombia Femenina logró un histórico y agónico triunfo sobre la hora ante Alemania en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y Catalina Usme dejó un contundente mensaje luego de la victoria.

El fútbol colombiano pasa por un gran momento siendo representado por la categoría femenina que ha logrado importantes hazañas durante el último año.

Durante el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, no ha sido la excepción y un épico triunfo ante la selección alemana ratificó el buen rendimiento que se ha mostrado.

Catalina Usme, capitana del combinado nacional, no se dejó llevar por la emoción del triunfo, habló sobre lo que se viene y reveló cómo fue el aspecto motivacional.

“En la experiencia que tuve la victoria es linda y tiene dos momentos: uno es peligroso porque te lleva a pensar cosas que no sucedieron aún. Dije que teníamos que celebrar, pero aplacar porque acá no vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial”, abrió la jugadora.

“Cuando fuimos a salir al campo les dije que me valía cul@ y medio que sea Alemania, que teníamos las mismas capacidades, somos once contra once, controlamos balón, si nos toca pelear, peleamos, si nos toca jugar, jugamos y teníamos claro en la cabeza lo que había que hacer”, manifestó Catalina Usme.

Ahora, Colombia tiene un pie en los octavos de final y deberá ratificar lo hecho ante Marruecos el próximo 3 de agosto y un empate bastará para que La Tricolor obtenga su tiquete a la siguiente fase del certamen mundial.