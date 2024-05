Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

“Nunca he escuchado de temas de vetos en la Selección Colombia. Yoreli Rincón hace rato no está en el proceso”. Esa declaración del pasado 24 de mayo a ‘Deportes sin Tapujos’ fue de Catalina Usme y encendió nuevamente la mecha de la polémica por supuestos vetos en la Selección Colombia femenina, a la que no volvió a ser convocada la volante santandereana, que es figura de Nacional en la Liga femenina del fútbol colombiano y que ha tenido una relevante trayectoria en el balompié nacional e igualmente más allá de nuestras fronteras.

Esa reacción de Usme, se presentó después de que el técnico Angelo Marsiglia diera a conocer el listado de jugadoras para los dos partidos de preparación frente a Venezuela, que se realizarán este jueves y el próximo domingo 2 de junio, en el vecino país. Ahí aparecieron las futbolistas de la base del seleccionado y Rincón no apareció. La jugadora ‘verdolaga’ reaccionó en sus redes y prácticamente se dio por vencida en ese objetivo de volver a vestirse de amarillo.

(Vea también: “¿Qué es esa mi…?”: muestran mascota del Mundial femenino en Colombia y hay disgusto)

Excompañera de Catalina Usme también la criticó

En medio de toda la resonancia que se ha presentado, este jueves la que habló en ‘Caracol Radio’ fue la volante Daniela Henao, quien hizo señalamiento en contra de Catalina Usme, cuando la tuvo como compañera en América de Cali.

“En América, ella tiene que brillar, y si ella no brilla, las demás no brillan, y para mí eso nunca ha sido válido”, dijo Henao en primera instancia.

Pero además de eso, complementó y siguió en “América de Cali, no sé en qué momento deje de jugar por temas supuestamente de los directivos y especialmente decisiones del técnico que era su hermano (Andrés Usme) y ella en especial”.

Lee También

¿Qué paso con Catalina Usme?

Catalina Usme ha sido criticada en redes sociales por las declaraciones que entregó en las que negó cualquier veto en los seleccionados colombianos femeninos. Y en ese sentido, algunos usuarios han escrito comentarios fuertes, a tal punto que han sido muchos los periodistas deportivos que en ‘X’ han pedido respeto y consideración por la antioqueña, que es símbolo del balompié de su rama en nuestro país.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.