Antes del encuentro, Julio César González, popularmente conocido como ‘Matador’ y quien es constante crítico del gobierno de Iván Duque, había propuesto hacerle fuerza al cuadro inca como protesta frente al “silencio” de los jugadores de la Selección Colombia ante “los atropellos de la policía” en el paro nacional.

Frente a esta postura, Carlos Antonio Vélez respondió con el triunfo de los dirigidos por Reinaldo Rueda en la Eliminatoria suramericana, aunque no dio nombres propios.

“Se quedaron con las ganas los que en Colombia querían usar políticamente a la Selección poniéndose del lado de Perú porque los jugadores no apoyaron el paro”, apuntó inicialmente.

El comentarista se pronunció en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, donde agregó: “Esta Selección no es política, es de todos; es de los que paran y de los que no paran, no la pueden limitar solo a un sector de la población”.

Por otra parte, el periodista dijo que los futbolistas ‘cafeteros’ tuvieron la disposición de ganar que no se les vio en las derrotas anteriores, 0-3 ante Uruguay y 6-1 frente a Ecuador, goleadas que le costaron la cabeza al entrenador portugués Carlos Queiroz.

“La diferencia fue la actitud, es lo primero que hay que destacar, antes no querían y por eso pasó lo que pasó; ante Perú quisieron y lo hicieron”, argumentó.

En ese sentido, consideró que Rueda, timonel que debutó con la escuadra tricolor, no debió implementar mayores medidas para retomar la senda de las victorias.

“No es que Reinaldo sea un mago, es un hombre inteligente que asumió y echó mano del trabajo hecho y le metió su toque personal; sostuvo la idea”, consideró.

Ahora, en la próxima jornada, este martes 8 de junio, el elenco colombiano tendrá que recibir a Argentina en Barranquilla, contienda que contará con cerca de 10.000 espectadores en las tribunas del estadio.