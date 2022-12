Durante la celebración por la edición número 22 del la Copa Mundial de la Fifa, varios han sido los elogios a diferentes personajes que han participado en repetidas ocasiones de ese certamen, entre jugadores, hinchas y periodistas.

Uno de ellos fue Carlos Antonio Vélez, un legendario periodista deportivo colombiano, que en los últimos años ha causado distintas polémicas por su posición política y sus declaraciones afines a la derecha colombiana.

El reportero recibió un caluroso mensaje de Giovanni Vincenzo Infantino, presidente de la FIFA, quien, en medio de una ceremonia, elogió a varios periodistas por su labor.

Vélez ha cubierto más de 10 copas del mundo profesionales y fue elogiado junto a otros periodistas que han asistido a más de 8 certámenes.

Por su parte, el reportero respondió a los elogios. “Aquí hay leyendas del periodismo verdaderamente y yo me siento muy honrado. Ha pasado el tiempo; me he ido colgando estas medallas con el tiempo, que son solamente eso: tiempo. Eso sí, he aprendido mucho y vivo gracias al fútbol”, dijo Vélez.