Lucas González, técnico del América de Cali de 42 años de edad, es actualmente uno de los más criticados de todo el fútbol colombiano debido al nivel que ha mostrado el cuadro vallecaucano en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para nadie es un secreto que González es quizá el entrenador joven que más conoce de táctica y estrategia, pero el problema es que muchas veces se muestra arrogante y cuando pierde los partidos, no hay autocrítica sino que habla de cosas que muchas veces no son relevantes.

De hecho, esas cosas pueden ser, por ejemplo, términos tácticos que no muchas personas entienden pero que hacen parte del fútbol y, al no ser tan claras o populares, lo critican porque dicen que quiere presumir conocimiento que al final muchas veces no aplica en la cancha.

Teniendo esto en cuenta, Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Palabras mayores’, lo defendió de cierta manera por esta razón, ya que para él está bien que utilice dichos términos, pero siempre y cuando se los sepa transmitir a sus jugadores, porque de lo contrario no haría nada. Sin embargo, dice Vélez, seguramente sí se los captan porque si no no estarían en esta fase del campeonato.

Ahora, por otro lado, no dejó de lado el tema de que igual tiene que rodearse y comunicarse mejor, ya que el mostrarse prepotente o que muchas veces incluso parece que despreciara a sus rivales hacen que las personas no se conecten y por eso es algo que tiene que corregir para crecer en la carrera de técnico de fútbol.

Igual, mientras lo defendía, Vélez aprovechó para atacar indirectamente a David González, técnico del Tolima, quien en la rueda de prensa luego de la victoria sobre el Deportivo Cali dijo que ser buen técnico no se trata de dar términos que nadie conoce, sino que todo tiene que ser masticado para todo el mundo, hasta quienes no conocen de fútbol.

“Este no es un tema de terminología. No sean ignorantes. Se lo digo a los técnicos que a sus colegas les discriminan por la manera de expresar unos términos. No, sus jugadores los entienden, como a Bielsa y a Mourinho, incluso Guardiola”, dijo Vélez.

Finalmente, agregó que si corrige todos esos errores que está cometiendo actualmente al frente del América de Cali o antes al frente de Águilas Doradas, Lucas González puede ser hasta el mejor técnico de Colombia, pero que no hay que “inflarlo” de una vez, sino que con el tiempo lo irá asumiendo.

