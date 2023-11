Durante los últimos días, el comunicador fue tendencia en redes sociales por las declaraciones que dio después de la victoria de Colombia ante su similar de Brasil por Eliminatorias.

En su momento, Carlos Antonio Vélez aseguró que la ‘Tricolor’ le había ganado a la peor Brasil de la historia, por lo que incluso colegas le respondieron. Uno de ellos fue Victor Romero, de ESPN, quien mencionó que “no hay que bajarle el precio” al triunfo.

Pues bien, este miércoles 22 de noviembre, luego de que se disputara la sexta fecha de Eliminatorias, Vélez volvió a tocar el tema y reafirmó su opinión debido a la derrota que sufrió Brasil ante Argentina en el Maracaná.

“Qué rico es tener razón ¿no? cuando los hechos le dan a uno la razón. Ante eso no hay nada que hacer… pueden ladrar, gritar, llorar, patalear. El peor Brasil de la historia y en el último tiempo, sin duda alguna: 3 partidos seguidos perdidos, nunca en la historia se había dado un hecho como siempre”, señaló el periodista manizaleño en su programa ‘Palabras mayores’, de Antena 2.

Acá, el momento en el que se refirió al tema:

Después de mencionar el invicto de local que le arrebató Argentina a Brasil y la pelea que tuvieron Rodrygo y Lionel Messi, el comunicador reiteró que la ‘Canarinha’ pasa por un momento nunca antes visto.

“En los últimos 12 partidos solamente ganó cuatro y en las 6 fechas de Eliminatorias solamente les ganó a los dos últimos de la tabla. Hay razón en la afirmación: el peor Brasil del último tiempo y está demostrado”, agregó en el espacio radial.

Por último, se refirió al triunfo de la Selección Colombia ante Paraguay e hizo énfasis en que la ‘Tricolor’ desplegó un juego muy diferente al que mostró ante Brasil.

“Esto no es de zalamería, ni lambonería, ni juicios injustificados o demostrables. Todo lo que se dice está sustentado para bien o para mal. Colombia contra Brasil no jugó bien, ganó que es distinto, y no siempre gana el que juega bien”, concluyó.

En su cuenta de X (antes Twitter), Vélez también compartió una serie de estadísticas con las que le quiso dar fuerza a sus apreciaciones.

Quién se atreve a discutir frente a estos números q estamos frente al peor Brasil del último largo tiempo? @sportv https://t.co/Gf2MPwp7ae pic.twitter.com/BmgZhMS2dz — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 22, 2023

