Dayro Moreno se unió al Once Caldas luego de ser echado de Atlético Nacional y Carlos Antonio Vélez prendió las alarmas: “Me parece delicadísimo y traído de los cabellos que un equipo que está lleno de jóvenes, altamente competitivo y metido en finales, le permita entrenar a un jugador que lo sacaron por indisciplina”.

“Qué horror, recuerden que cuando hay una fruta distorsionada o que no está buena, puede dañar a las demás. Pilas, Bodhert [DT de Once Caldas]; pilas”, exclamó.

Además, agregó en sus conceptos, emitidos en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que Moreno no debió ser aceptado porque no hay una vinculación formal de por medio y que debería estar en Xolos de Tijuana, institución propietaria de sus derechos deportivos.

“Me parece que no es correcto, y menos cuando de por medio no hay un contrato y ni siquiera un futuro. Y mejor que no haya futuro porque el equipo anda muy bien sin él. Se tiene que ir a México”, propuso.

También añadió que si el conjunto blanco quería recibir a Moreno, no debió aceptar que trabajara con el resto del plantel: “Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad y esta sería la número 25 de Dayro, pero si se la quieren dar, que le busquen un escenario distinto”.

Y concluyó haciéndoles una recomendación a los futbolistas indisciplinados: “Tienen toda la vida para chupar, después de los 35 años pueden hacerlo, hasta los 90 sin quieren. Sin embargo, chupan ahora, cuando están trabajando”.