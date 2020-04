green

“No fui desleal en ningún sentido. Di más de lo que me habían pedido, hice lo mejor posible, y si no me valoran… cada uno sacará sus conclusiones”, expresó Richard Carapaz en ESPN.

Y agregó que sus ambiciones pasaban por buscar sus objetivos profesionales y no por servirle a otros corredores: “No quería estar a la sombra de nadie, siempre pensé en hacer mi propio camino”.

Posteriormente, arremetió contra los manejadores del conjunto español, encabezados por Eusebio Unzué: “Me faltó la confianza que nunca se me transmitió o se me transmitió muy poco”.

Además, señaló que “no está arrepentido” de haber firmado hasta 2022 con el Ineos, donde los capos son el colombiano Egan Bernal y los británicos Christopher Froome y Geraint Thomas.

“Creo que no ha sido una equivocación, sino una de las mejores decisiones que podía tomar por lo último que pasó [en Movistar]. Estoy contento, feliz; Ineos es como un equipo de casa, no es como me lo pintaban, que era una formación fría”, apuntó.

Finalmente, indicó que espera “ir en un par de años al Tour de Francia a buscar el maillot amarillo”.

En video, las palabras de Carapaz: