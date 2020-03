green

“Fue una decisión demasiado arriesgada”, señaló Nairo Quintana en declaraciones entregadas al diario El Tiempo, medio al que le dijo que competir en el Tour de Francia era su única preocupación a la hora de dejar Movistar, elenco del World Tour, e integrarse al Arkea, formación de segunda división.

“Cuando me confirmaron que no había problemas para correrlo, no dudé y firmé”, señaló el corredor que actualmente se encuentra en su casa cumpliendo con la cuarentena nacional obligatoria, decretada por la expansión del coronavirus.

“No me arrepiento de haber bajado de categoría. Quería ser feliz. No quería discutir con otros líderes; hacer la guerra no es mi forma de trabajar”, enfatizó, pues en Movistar no siempre era jefe de filas, posición que debía disputar con los españoles Míkel Landa y Alejandro Valverde.

Además, se mostró frustrado por el posible aplazamiento del Tour si la pandemia del COVID-19 no se controla prontamente en el mundo, ya que aclaró que su desempeño iba en ascenso y que tenía un calendario adecuado para llegar en óptimo nivel a la ronda gala.

“Íbamos a ir a la Vuelta a Cataluña, a las Clásicas de las Ardenas, a la Tirreno-Adriático… Estaba en un pico de forma bueno y es triste no seguir en carrera… [Ahora] todo es incierto”, concluyó.

Nairo había dicho días antes que arrojó resultado negativo en su prueba de coronavirus, examen que se practicó después de volver de la París-Niza (Francia), donde ganó la etapa reina y fue sexto en la general.