Las prendas de vestir que portaban en la noche del 18 de abril pasado fueron clave para dar con dos de los aficionados del Once Caldas que participaron en los desmanes ocurridos luego del partido con Alianza Petrolera, que el equipo blanco perdía y en el que algunos hinchas se metieron a la grama.

Luego, en los alrededores, unas personas destruyeron la patrulla asignada al subcomandante de la Policía Metropolitana de Manizales (frente a la puerta 18), y una moto de la institución, por los lados del Multicentro Estrella. Por ambos hechos aprehendieron a una persona en Centenario y a la otra en Solferino.

¿Cómo dieron con la captura de los vándalos hinchas del Once Caldas?

LA PATRIA dialogó con investigadores de la Sijín Manizales para conocer cómo dieron con estos dos capturados, pues los hechos ocurrieron de noche, los videos eran de baja calidad, en movimiento y con muchas personas alrededor.

“Asignaron a dos investigadores criminales del Grupo de Delitos contra la Seguridad Ciudadana. Posteriormente se solicitó apoyo a Delitos Informáticos para obtener grabaciones en las redes sociales y elaborar fotogramas de los videos solicitados a los establecimientos comerciales alrededor del lugar de los hechos. Además, una persona que estaba de servicio en el estadio ayudó a unas identificaciones, se tuvo ayuda de la patrulla de Apolo para inspección al lugar de los desmanes y fotogramas de los daños causados. Un perito en artes forenses elaboró la comparación morfológica entre la web service y las grabaciones recolectadas en los fotogramas”, contó.

El trabajo era complejo, pues luego de las cuatro denuncias penales no había ningún indiciado. Los investigadores empezaron con las entrevistas, inspección a lugares y daños causadas, grabaciones de los alrededores, de personas y cómo estaban vestidas.

Al tener los videos empezó el análisis de las filmaciones para elaborar fotogramas. Se rindió informe a la Fiscalía para poder dar con esos implicados.

Un ciudadano fue hasta la Sijín e informó que en Solferino había una persona con las mismas prendas y características de uno de los que destruyó la patrulla. Los uniformados acudieron al lugar y efectivamente dieron con él, pero no hubo captura. Se le incautó la camiseta.

“Con el apoyo del Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 3, el perito de la Policía Nacional experto en análisis morfológico extrajo con minucia los fotogramas de los videos obtenidos de los desmanes dentro y fuera del estadio Palogrande, para ser cotejados con los rasgos cromáticos y segmentos faciales. Encontró coincidencias para identificar a esas dos personas, que participaron en los delitos. Un ciudadano tiene 38 puntos característicos (forma de cabello, color, forma de cejas, párpados, dorso de nariz, labios, mentón, orejas, cuello, entre otros), de esos se lograron resaltar algunos”, añadió el investigador. En este par de casos se encontraron semejanzas, por ejemplo, en color de ojos, pestañas, cutiz.

Ellos se enfrentan a un proceso por daño en bien ajeno (16 a 90 meses de condena), con el agravante de que ocurrió sobre bienes del Estado. Quedaron libres, pues no se solicitó para ellos medida de aseguramiento, pero siguen vinculados al proceso.

El Once Caldas felicitó a la Policía, por medio de un comunicado, e invitó a disfrutar en paz la fiesta del fútbol. El documento reposa en la cartelera de la Sijín.

Investigaciones por disturbios tras partido en Manizales

De los hechos mencionados se derivaron cuatro investigaciones

1. Por daño en bien ajeno y hurto en el local comercial Pizza Factory. No se logró establecer o esclarecer el hurto y los daños del establecimiento, pues estos últimos los causaron las personas que quemaron la moto cuando intentaron esconderse en el local (tumbaron cosas y voltearon una mesa para protegerse). Es decir, no fueron voluntarios.

2. Daño e incineración de motocicleta institucional. Se logró identificar al sujeto qué la quemó. Se le hizo un allanamiento en su residencia del barrio Centenario, donde encontraron las prendas de vestir que portaba el día de los hechos (chaqueta y tenis). Le imputaron cargos el 25 de mayo, que no aceptó. Además, al primero lo identificaron dentro del local comercial. Habría otro que le sacó la gasolina para poderla incendiar.

3. Daño en bien ajeno y hurto de pertenencias de patrulla policial. Identificaron a una de cinco personas que participaron en esta situación (una mujer y otros con caras tapadas). El 8 de mayo le incautaron la prenda de vestir que tenía el día de los desmanes (camiseta negra del Once Caldas), pero ese proceder fue declarado ilegal por el juez. Fiscalía apeló. El 2 de junio se adelantó audiencia de imputación, pero no aceptó cargos. A él lo identificaron además dentro de la grama, con un micrófono en la mano, quizá del canal que trasmite los cotejos. El robo de las pertenencias que había en la patrulla no quedó en videos, por lo que se espera otra investigación aparte, pues no se ve quién fue el que robó. Era un morral negro Vélez con Ipad, Wifi, dos proveedores para pistola, 30 cartuchos 9 mm, un par de esposas metálicas, una linterna multipropósito. El ladrón se agacha, aprovecha que el vidrio está roto, saca las cosas y sale casi gateando. Se analizaron unos 25 videos.

4. Daño en bien ajeno dentro del estadio. Se rindió informe de investigador de campo a la Fiscalía y se esperan orientaciones del ente acusador para continuar con las labores y lograr identificar a quienes hicieron daños dentro del escenario. Dañaron sillas y vallas, agredieron a personal logístico.

Nota. Esperan que la Fiscalía 13 local, asignada mediante resolución para liderar y coordinar este proceso, estudie los casos para expedir nuevas órdenes a los investigadores con el fin de vincular a los otros que participaron en los desmanes.​​​​​​​

La moto quemada era una DR200, de placa NHG80C. El avalúo del daño es de $12 millones 597 mil.

Varias personas participaron en la destrucción del automotor