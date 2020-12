green

El boxeo tendrá este sábado una de las noches más esperadas en el 2020 por los aficionados de ese deporte gracias a la pelea que protagonizarán Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith, tres semanas después de la que tuvo Mike Tyson y también generó expectativa a nivel mundial. Estará en disputa el título unificado de la división de peso súper mediano, en la que el británico ostenta tres cinturones.

El mexicano buscará acabar con el invicto de su rival, que presume un récord de 27-0 en el que 19 triunfos fueron por nocaut. El popular ‘Canelo’ tiene un registro de 53-1-2, con 36 nocauts a lo largo de su carrera profesional.

Uno de los atractivos de la pelea es la diferencia de estatura entre ambos. Smith mide 1,91 metros, mientras que Álvarez tiene una estatura de 1,75 metros. ‘Canelo’ es considerado por muchos expertos como el favorito al triunfo en esta pelea.

El boxeador latinoamericano no se sube al ‘ring’ desde el 2 de noviembre del año pasado, cuando derrotó en once asaltos al peso semipesado Sergey Kovalev y se quedó con el título de la Organización Mundial de Boxeo para esa división. Con ese triunfo, el ‘Canelo’ se convirtió en campeón mundial de cuatro divisiones diferentes, un registro no menor.

Dónde ver la pelea de ‘Canelo’ Álvarez

En Colombia y la mayoría de países de Sudamérica, la pelea entre Álvarez y Smith no se podrá ver en vivo por televisión. Los derechos del esperado combate en esta parte del mundo son exclusivos de la plataforma de ‘streaming’ DAZN, que no está disponible en este país.

La señal de dicha plataforma solo se puede sintonizar en nueve lugares del mundo: España, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón, Austria, Suiza y Alemania.

Sin embargo, en México y otros países centroamericanos, algunos canales de televisión sí emitirán la pelea a través de sus pantallas la pelea.

Hora de la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Callum Smith

La confrontación entre el mexicano y el británico iniciaría sobre las 9:00 p.m. hora colombiana, luego de varios combates previos que conforman el resto de la cartelera. Llama la atención que al lugar del evento podrán asistir algunos miles de espectadores.

Cartelera completa

A continuación, el resto de peleas que se llevarán a cabo antes de la estelar entre el ‘Canelo’ y Smith:

Julio César Martínez vs. Francisco Rodriguez Jr. (Por el título mundial de peso mosca del CMB).

Diego Pacheco vs. Rodolfo Gomez Jr. (Peso súper mediano).

Alexis Espino vs. Ashton Sykes. (Peso súper mediano).

Austin Williams vs. Miguel Ángel Hernández (Peso mediano).

Así se llevó a cabo el pesaje entre Álvarez y Smith: