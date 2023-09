Pocas veces es que vemos al Canelo sincerarse sobre sus combates y es que dentro del deporte que practica, es decir, el boxeo, la soberbia y la confianza son cualidades que vemos muchas veces desde los previos a la pelea. Canelo habló en entrevista y mencionó que no debía haber peleado contra Bivol.

En entrevista con Hugo Sánchez, el mexicano admitió que su combate contra el boxeador ruso Dmitry Bivol, no fue nada favorable para él y esto se debe a la diferencia de categorías, Saúl Canelo Álvarez compitió en categoría de peso semicompleto y admite que no estaba en plenitud física.

No estaba físicamente al 100%, mi mano no funcionaba, no pude entrenar bien. Una semana antes me quebraron una costilla entrenando y como peleador piensas, no pasa nada cuando piensas que las puedes todas. Me dolió muchísimo, me caló la derrota porque no tuve que haber perdido, soy mejor que él simplemente.