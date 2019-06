Eduardo Luis usó la pista de la reconocida canción ‘Yo no soy tu marido’, de Nicky Jam, para darle vida a su ‘roast yourself’.

De esta manera, el periodista deportivo se las ingenió para responderle a sus críticos en redes sociales con frases particulares como: “Yo soy Eduardo Luis, el que cuando relata redes rompe”, “En las redes criticado, insultado por todos lados, pero eso no me afecta voy con Dios siempre a mi lado” y “No me duele que me tiren, para eso estoy preparado”.

El relator invitó a sus seguidores en redes sociales a comentar y replicar su creación con los ‘hashtags’ #EduardoLuisChallenge y #DomicilioChallenge. En un par de horas, el video en el canal de YouTube de Eduardo Luis alcanzó cerca de 10.000 reproducciones.

Si desea ver la canción que lanzó el antioqueño haga click aquí.