El primer encuentro será este sábado y medirá a Cruz Azul ante Santos Laguna, duelo válido por la primera fecha y cuyo pitazo inicial sonará a las 9:00 p.m., hora de Colombia.

Hasta el momento, Canal Uno tiene 4 compromisos confirmados, los otros 3 son:

Sábado 1 de agosto

5:00 p.m. – América vs. Tijuana

7:00 p.m. – Tigres vs. Pachuca

Sábado 8 de agosto

7:00 p.m. – Cruz Azul vs. León

La trasmisión de las contiendas estará a cargo de Francisco ‘Paché’ Andrade y de Gonzalo ‘Chalo’ González, dupla que narró varios años los partidos del América de Cali cuando estaba en la B y que fue célebre en RCN Radio.

Acá, el anuncio oficial y toda la programación: