Este miércoles 29 de noviembre, en el programa ‘Primer toque’ despidieron al periodista después de 11 años de trayectoria y ser una de las caras principales de Win Sports.

Con la voz cortada y algunas lágrimas, Campo Elías Terán Jr. agradeció a sus compañeros de trabajo por el tiempo compartido y explicó que fue una decisión difícil de tomar, ya que considera al canal de televisión como su “casa”.

“Es un momento difícil, pero era una decisión que había que tomar y de la que me siento muy orgulloso de haber tomado. La confianza que me ha dado el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, de trabajar por la ciudad, es un sueño”, dijo.

Y añadió: “Sin lugar a dudas esta es mi casa, aquí he pasado 11 años de mi vida, son muchos recuerdos, va a ser difícil, pero bueno, los extrañaré bastante”.

Asimismo, el comentarista deportivo resaltó los eventos que cubrió del fútbol colombiano, destacando que lo más importante fue el crecimiento personal y profesional.

“Son muchos recuerdos, crecimiento y, sobre todo, agradecimiento a toda la gente que ha pasado y está en el canal. Siempre mucho cariño… Me he dedicado a esto 29 años de mi vida, 11 aquí, esta es mi vida”, precisó.

☀☕ ¡Muchas gracias @campoeliasjr por estos años de entrega, conocimiento y amor por la profesión! ¡Win Sports siempre será tu casa! #PrimerToque pic.twitter.com/YynRJyjqbX — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 29, 2023

Qué trabajo tendrá Campo Elías Terán luego de salir de Win Sports

El pasado 24 de noviembre, Dumek Turbay anunció que Campo Elías Terán integrará su grupo de trabajo en la Alcaldía de Cartagena y será el nuevo director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).

Para el periodista, aportarle desde la política a su ciudad natal es un sueño cumplido, pues recalcó que quiere hacer historia en la capital bolivarense.

“Queremos hacer historia en Cartagena y quedar en el recuerdo por muchos años, si me voy de acá es a hacer historia en otro lado, si no, no me voy”, concluyó Terán en Win Sports.

Gracias al alcalde @dumek_turbay con quien comparto la pasión por el deporte y el compromiso con la ciudad. Empezaremos a recuperar el brillo y el esplendor del deporte Cartagenero. Se vienen buenos tiempos para el deporte!!! https://t.co/HfcoYUJx4M — Campo Elias Teran Jr (@campoeliasjr) November 25, 2023

