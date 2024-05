Por: BLOG VERDOLAGA

Sin duda, Giovanni Moreno ha sido uno de los nombres que más repercusiones ha generado en los últimos años en Atlético Nacional. Su abrupta salida en el año 2022 fue el punto de quiebre de la relación entre hinchas y la dirigencia que por ese entonces estaba al frente del club.

Luego de dejar el verde paisa, ‘Gio’ nunca se ha guardado nada a la hora de hablar de la actualidad del equipo. En varios momentos fue crítico con los malos manejos.

Ante la llegada del nuevo presidente y los rumores sobre el cambio drástico que tendría el ‘verdolaga’, el ex jugador, que volvería pronto a las canchas, dio su percepción y aseguró que aún no cree en un cambio. En el programa ‘Cambio de Frente’ de Telemedellín, el segoviano contó que aunque haya nuevo presidente, los que toman las decisiones siguen siendo los mismos, razón por la que no ve viable una mejora.

“Nacional nunca ha cambiado, lo que cambio ahora es el ‘títere’, los que siguen en el poder son los mismos. La gente se ilusiona porqué Nacional es grande, pero todas las decisiones vienen es desde arriba. Los que tienen que tener la visión son los de arriba, ellos ya saben como poner a Nacional arriba, ya saben cuál es la fórmula ganadora”, dijo el ‘Flaco’

‘Gio’ Moreno es un hombre autorizado para hablar de Atlético Nacional, tuvo dos pasos por la institución y se convirtió en una de las figuras importante del último título de Liga que levantó el ‘verdolaga’.

