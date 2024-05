Sin lugar a dudas, el fútbol colombiano extraña a Giovanni Moreno, pues son pocos los jugadores que se ven con su clase al momento de pisar el balón, asistir a un compañero o definir en un mano a mano.

Es así que el exfutbolista de Atlético Nacional habló en Telemedellín sobre la posibilidad de regresar al FPC, teniendo en cuenta que aún hay cartuchos por quemar a sus 37 años de edad.

“Es algo que hicimos toda la vida, competir me hace falta. A todo el que jugó le hace falta y lo necesita, hay otras cosas que compensan, como concentrar, estar lejos, jugar en otra ciudad, eso hace que uno de pronto lo piense un poco más“, dijo.

El ‘Flaco’ confesó en el medio citado que Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera lo llamó para jugar en Once Caldas durante un semestre, pero que rechazó la oferta porque su objetivo es quedarse en Medellín.

“No es casualidad que Nacional duró cinco años sin ser campeón, llega Hernán y nos saca campeones. Ahora llega a Once Caldas y lo mete a finales, eso no es coincidencia, eso no es suerte. Estoy muy contento por el ‘viejo’“, precisó.

🚨 ÚLTIMA HORA: “A Hernán Darío Herrera le dije: salga campeón con Once Caldas para que venga a dirigir a Envigado y hablamos”, Gio Moreno en #CambioDeFrente sobre la posibilidad de volver al fútbol profesional. ➡️ ¡Conéctate ahora!https://t.co/vBNrZfKPKf pic.twitter.com/HG063G6aB3 — Telemedellín (@Telemedellin) May 6, 2024

Fue en ese momento que ‘Gio’ Moreno confesó que tiene en mente un proyecto con Envigado para regresar a la actividad profesional y ser uno de los referentes para los jóvenes talentos.

En su plan está el ‘Arriero’ como técnico y Dorlan Pabón como su dupla en ataque y de liderazgo en el camerino.

“Hablé con Hernán Darío Herrera, me dijo que si podía acompañarlo un semestre por lo menos [en Once Caldas], le dije que la realidad era que yo quería estar en Medellín, en casa. Le dije que salga campeón allá para que se venga a dirigir a Envigado y hablamos“, indicó.

Y agregó: “Hay que hablar con Dorlan. La idea es que armemos un grupo para ayudar a esa cantera de la que nosotros hicimos parte, como nos ayudaron Néider Morantes y todos esos jugadores que llegaron ahí con la edad que tenemos nosotros… Poder transmitir ese conocimiento con ejemplo y seguro Envigado va a seguir sacando muchos jugadores”.

🚨 ATENCIÓN: “Hay que hablar con Dorlan. La idea es que armemos un grupo para poder ayudar a esa cantera que un día nosotros hicimos parte de ella”, Gio Moreno en #CambioDeFrente sobre su deseo de vestir la camiseta de @EnvigadoFC ➡️ ¡Conéctate ahora!https://t.co/vBNrZfKPKf pic.twitter.com/iMoMtoRkmb — Telemedellín (@Telemedellin) May 6, 2024

