Junto a Alexis Henríquez, Alexis García es uno de los capitanes más importantes en la historia de Nacional, ya que ambos levantaron la Copa Libertadores: él en 1989 y Henríquez en 2016. Por eso, el técnico de Equidad, que en la actualidad disputa los cuadrangulares semifinales de la Liga, guarda un cariño muy especial hacia el club verdolaga, al que también dirigió entre 2002 y 2003.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Alexis se mostró extrañado por no recibir el llamado de Nacional para el evento “Leyendas”, con el que el club festejó sus 77 años y en el que tuvo como invitados a Francisco Maturana, Víctor Hugo Aristizábal, Macnelly Torres, René Higuita y Santiago Escobar, quienes inauguraron el Muro de las Leyendas verdes en la sede de Guarne.

“No tuve ninguna comunicación, ningún mensaje, ni de felicitación, ni de invitación, ni de afecto. Incluso, nosotros los históricos del equipo tenemos un grupo de WhatsApp y allí hubo algunos comentarios tristes, porque ninguno recibió una invitación de ese tipo. No sé si se les pasó o lo harán más adelante, pero yo creo cada cual hace con sus propias cosas lo que quiere y eso lo respeto muchísimo”, dijo.

También se refirió a la posibilidad de que el volante creativo del conjunto asegurador, Johan Rojas, llegue a Atlético Nacional para el segundo semestre y describió la relación que tiene con él.

“Es un gran jugador y mi relación con él es como la de un padre deportivo, escucha lo que uno le dice, porque me tocó tomarlo desde cero. Hubo que aleccionarlo, enseñarle y educarlo, y me hace caso regularmente. Hay interés de mucha gente, pero realmente no hemos escuchado que Nacional tenga un interés, hay mucho rumor de los medios, pero no es solo Nacional, hay varios equipos del mundo que sí han llamado y han empezado a hacer propuestas concretas”.

Para Alexis, Johan es un jugador de una calidad técnica y futbolística especial. “Depende mucho para donde se vaya de lo que ofrezcan y paguen por él. Como entrenador sigo preparándolo y dándole consejos y mensajes”.

Respecto a lo que había dicho el jugador en una entrevista en la que manifestó que su sueño de llegar a Nacional estaba muy cerca, Alexis García manifestó lo siguiente:

“Johan es hincha de Nacional y lógicamente que quienes hemos sido hinchas de ese equipo quisiéramos estar en él en cualquier momento, tiene algo especial, es como la casa a la que al final cualquiera quiere ir. Sus amigos y su gente le han dicho que hay posibilidades, pero para ir a un equipo no basta con el deseo del jugador sino que esto es un negocio en el que el deportista tiene un valor y para tenerlo hay que pagarlo”.

Me encontré esto en la transmisión del título de la Libertadores de Atlético Nacional en 1989:

Sobre el consejo que le brindaría a Johan sobre su futuro dijo que dependerá mucho de la opción que tenga el jugador. “Depende del ofrecimiento más concreto, donde haya una mayor posibilidad para su familia, no solamente para él, una oportunidad en la que crezca, no únicamente en la parte futbolística sino también económica. Yo le aconsejaría lo mejor que pueda venir en ese aspecto para él, una plaza en la que él pueda estar cómodo, conforme y que lo quieran, porque eso le permite desarrollarse mejor como lo hace hoy en Equidad”.

