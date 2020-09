El helvético iba en fuga con otros 3 ciclistas y se había impuesto en los primeros 3 premios de montaña del día, ya que buscaba los puntos necesarios para quedar al frente de esa clasificación.

Sin embrago, en una de las bajadas, cuando marchaba en punta de carrera a 68 kilómetros por hora [según informó ESPN], perdió el control en una curva y se salió de la carretera.

Por fortuna, pudo seguir en competencia, aunque con raspones en brazos y piernas, y con uno de sus frenos desacomodados, pues fue enfocado dándole golpes.

Y pese a que se levantó de inmediato, sus compañeros de escapada no lo esperaron por el alto ritmo del descenso en cuestión.

Hirschi tomó la partida en la casilla 60 de la clasificación general del Tour de Francia, por lo que el lote le había dado licencia para ir adelante.

En video, la caída de Marc Hirschi:

💥 🇨🇭 @MarcHirschi crashes in the descent! Fortunately, he is back on his bike.

💥 🇨🇭 Marc Hirschi chute dans la descente ! Heureusement, il remonte aussitôt sur son vélo. #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Lh2jvXT1J5

— Tour de France™ (@LeTour) September 17, 2020