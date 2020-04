Eusebio Unzué señaló en el programa ‘El leñero’, refiriéndose a su exlíder Nairo Quintana, hoy en el Arkéa-Samsic, que “chocó con un corredor como Christopher Froome y todo un equipo a su alrededor”.

“Quintana le hubiera ganado, pero era imposible. El Tour no le hizo justicia a Nairo. Él fue quien causó más problemas a Froome, que sin un equipo fuerte hubiera tenido un momento terrible con Quintana. Froome nunca tuvo a Nairo cara a cara”, señaló.

Conocidas estas frases, el cuádruple campeón del Tour de Francia reaccionó a través de Twitter, primero con dibujos de burlas y risas, y luego con un sus comentarios.

“Para ser claros, tengo el mayor respeto por Nairo Quintana y correr contra él a lo largo de los años ha sido un placer absoluto”, aseguró inicialmente.

Nairo Quintana puso en ciertos apuros a Froome en la montaña en los Tours de 2012 y 2015, pero nunca lo batió por completo, pues siempre estuvo bien protegido por el Sky.

Acá, lo trinado por Froome:

To be clear I have the utmost respect for @NairoQuinCo and racing against him over the years has been an absolute pleasure. That headline did make me laugh a little though 😊 pic.twitter.com/h501NDl9Xn

— Chris Froome (@chrisfroome) April 20, 2020