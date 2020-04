green

Aprovechando la cuarentena, Rigoberto Urán se refirió al tema en medio de una graciosa entrevista concedida al programa de humor ‘La luciérnaga’, en el que Gabriel de las Casas, conductor del espacio, le preguntó: “¿Cuáles las son preguntas más ‘güevonas’ [tontas] que le han hecho los periodistas”.

“¿Las más güevonas? Que si el Tour de Francia empezaba en la etapa 10; salen con eso después de que llevábamos 9 etapas dándole”, contestó inicialmente.

Pero esa no fue la única respuesta del popular ‘Rigo’, pues agregó que otro de los interrogantes poco inteligentes fue: “¿Qué pasó con los que venían detrás de usted? Me preguntan eso y yo qué voy a saber, si no saben ellos [los periodistas], que ven la etapa por televisión, yo menos… No tengo ni p… idea de lo que pasa atrás, me toca decirles”.

“¿Que cómo terminó la carrera? Pues de las güevas, como termina uno siempre”, fue otra de sus graciosas respuestas.

Y cerró con tono picante contando cómo hace para atender a la prensa después de un esfuerzo de 200 kilómetros: “Tomo el micrófono cansado, como lo toma mi señora apenas llegó a la casa”.

Urán está en su residencia de Medellín esperando a que se reactive el calendario ciclístico internacional, pues también explicó que su equipo le hizo rebaja salarial del 40 % a todos los corredores y que sería catastrófico para las finanzas si no se corre el Tour de Francia este año.