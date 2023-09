Santiago Moure no dejó pasar por alto la pifia del ‘Cantante del gol’ en la fecha 14 de la Liga Betplay, jornada en la que gritó una anotación a favor del Medellín a pesar de que el partido era entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Win disimuló metida de pata del 'Cantante del Gol'

Se trató del tanto con el que el elenco ‘pijao’ ganó 0-1, pero que fue relatado de manera equivocada por el locutor en plena transmisión de televisión del canal Win.

En consecuencia, al comentarista argentino Luciano Defeliche le tocó corregirlo en vivo y en directo escribiéndole en un papel que el gol había sido del Tolima, lo que quedó registrado en un video que se volvió viral y por lo que el propio Javier Fernández debió salir a agachar la cabeza por su desconcentración y pedir las respectivas disculpas.

Burla de Santiago Moure al ‘Cantante del gol’ en ‘La tele letal’

El presentador se disfrazó de comentarista deportivo y bajo el nombre de ‘Pep’ Erazo estalló en aparente furia en contra de Javier Fernández por su salida en falso.

“¿Para qué te traje? ¿Para que te hagas un autogol lanzando ese alarido de simio y alargar tu sostenido de gol del Medellín en un partido donde jugaban Junior y Tolima?”, le reclamó en principio.

Y lo ridiculizó con otra reprimenda de grueso calibre:

“¿Por dónde te cabe el Independiente Medellín?”.

Pero todo no paró ahí, ya que siguió metiendo el dedo en la herida recordándole otras equivocaciones.

“Te digo una cosa, desinforma todo lo que quieras con cualquier tema, pero con el fútbol no… No, no y no. La pelota no se mancha”, vociferó.

Por último, le lanzó un duro calificativo mientras Martín de Francisco, el otro conductor del programa, no paraba de reír.

“Mira la cara de su compañero, Gonzalo Defeliche, un argentino que le escribe en un papel: ‘Es del Tolima, grasa de m…’”, finalizó.

En video, el particular momento (minuto 8:37):

